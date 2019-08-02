Полигон “Красный Бор” защитили от дронов

Полигон “Красный Бор” защитили от дронов
Новая система защитит участок в том числе от террористов. Фото: комитет по природопользованию

Новая система может помехами глушить управление беспилотников.

Полигон “Красный Бор” защитили от дронов. Новая система защитит участок в том числе от террористов — рекомендацию по установке дали в управлении ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Система защиты находит, идентифицирует и блокирует беспилотные аппараты. Кроме этого устройство может передать сигнал тревоги оператору, сообщили Gazeta.SPb в комитет по природопользованию Петербурга 2 августа.

Фото: комитет по природопользованию Петербурга

У новой системы защиты есть несколько режимов работы: устройство может просто посылать помехи, не позволяя дрону приблизиться к полигону, а может послать помехи с задержкой, что лишит беспилотник управления. Наконец оператор вручную может послать помехи, взяв контроль над ситуацией в свои руки.

Санкт-Петербург скоро передаст Красный бор в федеральное ведение, но до этого проведет все работы по обслуживанию объекта.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Москве решают судьбу полигона “Красный Бор”.

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