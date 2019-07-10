В Москве решают участь полигона “Красный бор”

На полигоне лежат около 2 млн т токсичных отходов. Фото: pixabay.com

На полигоне лежат около 2 млн т токсичных отходов. Фото: pixabay.com

Сотрудники комитета по природопользованию отдали необходимые бумаги Росимуществу.

Сотрудники комитета по природопользованию Санкт-Петербурга приехали в Москву и поучаствовали в переговорах о передаче полигона “Красный бор” Минприроды РФ. Договор о передаче Беглов и глава министерства Дмитрий Кобылкин подписали 7 июня на ПМЭФ.

Сейчас Росимущество получило все документы, которые позволят принять решение о передаче, сообщили Gazeta.SPb в комитет по природопользованию Санкт-Петербурга 10 июля.

Полигон “Красный бор” принимал токсичные отходы со всей России с 1969 года. Там “похоронено” около 2 млн т отходов. Площадь полигона составляет около 73 га, он расположен в 1,3 км от поселка Красный бори в 30 км от Санкт-Петербурга.

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