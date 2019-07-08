Грибы из Ленобласти могут быть опасны для здоровья

Экологическая обстановка в Ленобласти оставляет желать лучшего. Фото: pixabay.com
Экологическая обстановка в Ленобласти оставляет желать лучшего. Фото: pixabay.com

Эксперты рассказали о пользе и правильном приготовлении грибов.

Врачи считают, что в день можно безопасно употреблять около 150 г грибов. При этом грибы как губка впитывают в себя тяжелые металлы и другие загрязнения — не стоит собирать на участках у автотрасс.

Грибы хорошо влияют на работу сердца, сосудов и центральной нервной системы, сообщили эксперты РИА Новости 8 июля. При этом в них почти нет жира. Грибы рекомендуют страдающим от сахарного диабета, есть данные о пользе грибов в борьбе с опухолями.

Самые здоровый вариант потребления грибов — жарка без масла на гриле.

При этом эксперты отметили, что грибы нельзя собирать у автомобильных дорог, так как они как губки впитывают все токсины и тяжелые металлы. Жители Санкт-Петербурга, как правило, отправляются за грибами в леса Ленинградской области. Регион стоит на 65-ом месте в рейтинге чистоты регионов России “Зеленого патруля” 2019-го года — всего в списке 85 позиций, поэтому стоит ездить за грибами лишь в “проверенные” места.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в лесах Ленобласти начинают появляться грибы.

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