В лесах Ленобласти начали появляться грибы

Местные жители открыли грибной сезон в лесах Ленинградской области. Пользователи делятся впечатлениями в социальных сетях.
Некоторым жителям Ленинградской области посчастливилось найти в местных лесах подосиновики. Удачная «тихая охота» увенчалась успехом у жителя Ломоносовского района.
На данный момент помимо подосиновиков похвастаться грибникам нечем. Это может быть связано с неблагоприятной для роста грибов погодой.
Обычно большинство видов подосиновиков начинают попадаться грибникам с июня и продолжают до сентября. Однако некоторые виды находятся вплоть до самого конца октября.
Ранее пользователи социальных сетей уже рассказывали о том, что в Ленинградской области были найдены и белые грибы, и подберезовики.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов пообещал ликвидировать свалку и построить школу и детский сад в Центральном районе.