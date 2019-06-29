В лесах Ленобласти начали появляться грибы

Местные жители открыли грибной сезон в лесах Ленинградской области. Пользователи делятся впечатлениями в социальных сетях.

Некоторым жителям Ленинградской области посчастливилось найти в местных лесах подосиновики. Удачная «тихая охота» увенчалась успехом у жителя Ломоносовского района.

На данный момент помимо подосиновиков похвастаться грибникам нечем. Это может быть связано с неблагоприятной для роста грибов погодой.

Обычно большинство видов подосиновиков начинают попадаться грибникам с июня и продолжают до сентября. Однако некоторые виды находятся вплоть до самого конца октября.

Ранее пользователи социальных сетей уже рассказывали о том, что в Ленинградской области были найдены и белые грибы, и подберезовики.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов пообещал ликвидировать свалку и построить школу и детский сад в Центральном районе.