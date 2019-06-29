Беглов пообещал ликвидировать свалку и построить школу и детсад в Центральном районе

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в ходе рабочего визита в Центральный район города анонсировал ликвидацию свалки и строительство школы и детсада в ЖК «Царская столица». По словам действующего градоначальника, образовательные учреждения начнут работать уже в 2022 году.

Помимо этого, Беглов пообещал жителям Центрального района Петербурга заняться ремонтом дороги и забора на улице Военная.

«Забор ужасный, будем заниматься забором. Сейчас ведем переговоры по дороге на улице Военной. Часть дороги бесхозная, а часть относится к железной дороге. Ямочный ремонт сделали», — отметил Беглов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Александр Беглов пообещал решить проблему нехватки поликлиник в Петербурге. Действующий губернатор отметил, что в городе появятся несколько новых высокотехнологичных медицинских центров.