Проблему нехватки поликлиник в Петербурге обещал решить Александр Беглов

Действующий губернатор отметил, что в городе появятся несколько новых высокотехнологичных медицинских центров.

О том, что это решит проблему нехватки поликлиник, а также про открытие сети поликлиник временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал в программе «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» на телеканале «78».

Действующий губернатор также затронул тему дорог в городе. Он сообщил, что ремонт будет производится реже, но он будет намного качественнее. Качество будут оценивать 12 месяцев — подрядчики будут выполнять работу и гарантировать высокий уровень проделанной работы.

В рамках программы Александр Беглов также затронул тему незаконной торговли. Для борьбы с продавцами, которые предлагают несертифицированный, власти города намерены объединить усилия различных служб, которые участвуют в этом процессе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “проблемный” комплекс “Новая Скандинавия” взял под свое “крыло” Смольный.