“Проблемный” комплекс “Новая Скандинавия” взял под свое “крыло” Смольный

На встрече присутствовал вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко. Фото: https://pixabay.com
На встрече присутствовал вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко. Фото: https://pixabay.com

С 2015 года по 2017 года строительство было полностью прекращено.

Представители Смольного провели рабочее совещание с инициативной группой участников долевого строительства комплекса “Новая Скандинавия” на строительной площадке в Выборгском районе Петербурга.

На встрече присутствовал вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко.

Жилой комплекс в свое время начали строить на территории бывшего предприятия “Озерки”. Первая очередь была сдана еще в далеком 2006 году, но марта 2014 года строительство практически прекратилось. В июле 2015 года, в связи с отсутствием финансирования застройщик остановил все работы.

Возобновление произошло в 2017 году, тогда ввели в эксплуатацию один дом.

Сейчас временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов провел переговоры с новым застройщиком, и они пришли к договоренности завершить строительство комплекса в полном объеме.

Как подтвердил представитель нового застройщика “БФА-Девелопмент” Александр Кретов, выбрана подрядная организация, и договор на проведение всех необходимых работ находится в стадии подписания.

Так, сроки завершения работ по жилой части лота 5-2 запланированы на ноябрь 2019 года. А сроки лота 8-3 станут известны после технического обследования.

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