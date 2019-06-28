Проект вестибюля метро «Театральная» исправят за 87,5 млн рублей

Открыть его планируют примерно через пять лет.

Проектную документацию вестибюля №1 станции метро «Театральная» скорректируют, сообщает 28 июня комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Сейчас объявлен конкурс, максимальная стоимость контракта равна 87,5 млн рублей. Изменения в документы нужно будет внести не позже 2020 года.

Причина корректировки – изменение нормативной базы, касающейся пользования эскалаторами и траволаторами.

Строительство станции «Театральная» на оранжевой ветке метро началось еще в 2016 году. Сейчас известно, что вестибюль №1 станции планируют открыть в 2024 году. Предположительно он будет располагаться недалеко от Мариинского театра – на пересечении улиц Глинки и Декабристов.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что станции метро «Театральная» к «Спасской» запустили горнопроходческий щит.