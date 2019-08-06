Эксперты рассказали, как выбрать самую вкусную дыню

На поверхности дыни не должно быть пятен, надрезов и вмятин. Фото: pixabay.com

На поверхности дыни не должно быть пятен, надрезов и вмятин. Фото: pixabay.com

Эксперты дали простые советы, чтобы выбрать сочную и ароматную дыню.

Как сообщает Роспотребнадзор, лучше отказаться от покупки дыни у уличных торговцев. Зачастую такие продавцы не соблюдают условия хранения товара, от чего риск отравиться плодом возрастает. Лучше всего покупать дыни в магазинах или на специальных рынках.

На кожуре продукта не должны наблюдаться пятна, трещины или вмятины. Никогда не покупайте разрезанную дыню, в сахаре очень быстро размножаются бактерии, что также может привести к неблагоприятным последствиям.

Чтобы определить спелый плод – слегка хлопните по дыне, вы должны услышать глухой звук. Попробуйте слегка сдавить ее, хороший плод будет напоминать мячик и также пружинить.

Испорченность продукта можно определить по наличию темных пятен или разводов на поверхности.

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