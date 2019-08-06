Госжилнадзор составил список выездных встреч в районы Ленобласти

Госжилнадзор составил список выездных встреч в районы Ленобласти
Эксперты ответят на волнующие жителей вопросы. Фото: lenobl.ru

Сотрудники Комитета государственного жилищного надзора и контроля проведут встречи с гражданами Ленобласти.

Как сказано на официальном сайте Правительства Ленинградской области, руководители и специалисты Госжилнадзора планируют встретиться с жителями в каждом из районов Ленобласти.

Первая встреча представителей комитета и жителей назначена на 24 сентября. Первым в списке идет Всеволожский район. Завершатся выездные встречи в Гатчинском районе 26 ноября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о кадровых изменениях в правительстве Ленинградской области. Некоторые комитеты в регионах сменили председателей, несколько должностей заняли бывшие сотрудники.

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