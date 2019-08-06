США рассекретили силовой щит, способный защитить от астероида «судного дня»

ВМС США финансируют исследования по созданию летающей тарелки, силового щита и сверх-проводников, работающих при комнатной температуре.

Ученые сомневаются в работоспособности фантастических технологий «Звездных войн». Военные аналитики считают, что так называемые рассекреченные патенты и массированная информационная компания по признанию существования НЛО — это часть масштабной дезинформации, развернутой против Китая и России.

В апреле этого года Gazeta.SPb сообщала, что ВМС США подали патент на сверхсекретный самолет, напоминающий «летающую тарелку». Этот летательный аппарат способен перемещаться в космосе, атмосфере или в воде на высоких скоростях как камень, бесконечно скользящий по слою льда почти без трения.

Оказалось — это фантастический патент не единственный. ВМС США также, как минимум, поддерживает, а, возможно, и финансирует создание сверхпроводников, работающих при комнатной температуре (RTSC) и генератора электромагнитного поля высокой энергии (HEEMFG) — силового щита.

Абсолютное преимущество

Патенты на эти изобретения также были поданы и рассекречены. Более того они были признаны работоспособными и, возможно, по ним уже ведутся научно-исследовательские работы. Сверхпроводники, способные работать при комнатной температуре, еще проходят экспертную оценку. Но с высокой вероятностью и они будут признаны как работоспособное изобретение.

Очевидно, что военное применение этих технологий даст почти абсолютное преимущество любому государству в случае вооруженного конфликта.

Как выяснили журналисты специализированного военно-технического издания США The Drive, все эти технологии — являются изобретениями инженера по авиакосмической промышленности NAWCAD Сальваторе Сезара Паиса. Впрочем, многие ученые сомневаются, что этот персонаж, действительно, является изобретателем.

Силовой щит

Как следует из патента, генератор высокоэнергетического электромагнитного поля (силовой щит) может создать «непроницаемый оборонительный щит для моря и суши, а также для космических военных и гражданских лиц. И защитить, даже от таких угроз, как баллистические ракеты, и выбросы солнечной энергии».

Более того, в одном из своих выступлений на SciTech Forum AIAA в 2019 году Паис утверждал, что это устройство могло бы даже служить в качестве оптимального дефлектора астероидов и способно спасти мир от (99942) Апофиса , околоземного астероида диаметром 370 метров, который будет находиться в опасной близости от нашей Планеты в 2029 и 2036 годах.

Однако ученые подозревают, что речь идет о профессиональном изобретателе-шарлатане, которому удалось внедриться в ВМФ и одурачить одного или нескольких высокопоставленных военных-экспертов. Тем более, что расходы на эксперименты с новыми технологиями всегда не прозрачны и защищены от проверок режимом секретности.

С учеными во многом согласны и военные аналитики. По их словам, если ВМФ, действительно, удалось создать работоспособные «комнатные» сверхпроводники и «силовой щит», то эти технологии произвели бы революцию на поле боя. Однако, пока признаков подготовки к внедрению в войска подобного чуда оружия нет.

НЛО и дезинформация

При этом и ученые и военные задаются вопросом: если эти технологии реальны, то зачем обнародовать патенты? По мнению военных, ответ очевиден: мир вступает в новую гонку вооружений. Часть этой гонки включает в себя и дезинформацию, цель которой направить ресурсы и научные исследования вероятного противника по тупиковому пути.

Дезинформацией можно объяснить и внимание ВМС США к НЛО и периодические признания их существования, исходящие от высокопоставленных бывших и действующих чинов Пентагона.

Впрочем, эксперты допускают, что, за последние несколько лет, возможно, были сделаны некоторые прорывы в области военных технологий и что военно-морской флот готов вкладывать большие деньги в их дальнейшее развитие.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ВМФ США признал «множественные» наблюдения НЛО над секретными базами.