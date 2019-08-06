Вожатая лагеря в Евпатории призналась в убийстве кошки: реакция соцсетей и руководства

Вожатая лагеря в Евпатории призналась в убийстве кошки: реакция соцсетей и руководства
Софья набрала более 30 тысяч подписчиков, а теперь удалила свой блог из-за обвинений в убийстве кошки. Фото: Twitter

О своем жестоком поступке девушка рассказала в микроблоге, чем вызвала неоднозначную реакцию у подписчиков.

Странный пост появился в Twitter-аккаунте блоггера еще 4 августа. Девушка Софья, у которой более 30 тысяч читателей, рассказала страшную историю из прошлого. Она, рассуждая на тему подростковой жестокости, написала, что, когда ей было 15 лет, они с подругой разрезали животное и подкинули труп вожатым в комнату. Отвечая на комментарии подписчиков, Софья делилась подробностями – в одном из твиттов она добавила, что кошка была беременная, а ее кровью подростки измазали стены.

Фото: Twitter

Поступок блоггера поделил фолловеров на два лагеря: некоторые считают, что у преступления нет срока давности и девушка должна ответить за убийство живого существа, другие же убеждены, что травля Софьи ни к чему, потому что человек за это время мог измениться.

Сама девушка заявила, что жалеет о содеянном, но объяснила все тем, что у нее были психологические проблемы в 15 лет.

Больше всего многих поразило то, что Софья работает вожатой в детском лагере «Дружба» в Евпатории. По крайней мере, до недавнего времени – точно. Люди не понимают, как убийца кошки могла пройти психиатров и почему ее допустили до работы с детьми.

Девушка, помимо всего прочего, неоднократно обзывала своих подопечных в Twitter-аккаунте, критиковала их и делилась историями из лагерных будней.

Неравнодушные читатели блога смогли найти лагерь, в котором работала Софья, и рассказали руководству о ее «исповеди». Судя по скриншотам, которыми люди поделились во «Вконтакте», живодерку уволили.

В соцстеях рассказали, что девушку уволили. Фото: Вконтакте

Споры о ее дальнейшей судьбе до сих пор не утихают. Часть людей боятся, что из-за этого шаткая психика Софьи не выдержит, другие похвалили инициативных людей, которые не побоялись придать огласке твит об убийстве кошки.

В комментариях также замечены обеспокоенные родители – они считают, что рядом с таким вожатым их дети в опасности.

В сообществе лагеря родители высказались о происшествии. Фото: Вконтакте

Закончится ли на увольнении эта истории или ее ждет продолжение – остается только гадать, но пока что ни одно из СМИ не написало об этой истории, поражающей своей жестокостью.

Напоминаем, что статья 245 о жестоком обращении с животными была отредактирована 26 июля 2019 года. Теперь за причинение боли и страданий кошке, собаке или любому другому живому существу человека могут обязать выплатить штраф, наказать обязательными работами или исправительными работами. Также живодер может сесть в тюрьме до трех лет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в отношении живодера из Янина могут возбудить уголовное дело.

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