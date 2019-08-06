В Павловске пойман убийца-рецидивист

Гость из Иркутска, по версии следствия, убил топором пенсионера в садоводстве "Славяночка-1". Фото: pixabay.com

Гость из Иркутска, по версии следствия, убил топором пенсионера в садоводстве "Славяночка-1". Фото: pixabay.com

Сотрудники Росгвардии задержали в Павловске разыскиваемого рецидивиста, который подозревается в убийстве старика топором.

В воскресенье вечером наряду группы задержания межрайонного отдела вневедомственной охраны по Колпинскому району, патрулировавшему улицы, поступила информация о том, что в одном из микрорайонов Павловска замечен мужчина, находящийся в розыске.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно отправились на указанное место, где обнаружили подозреваемого. Заметив патрульный автомобиль, мужчина попытался скрыться, но на Клубной площади был пойман и передан сотрудникам местного отдела полиции.

По данным следствия, задержанный 30 июля распивал спиртное с 63-летним пенсионером на территории садоводства «Славяночка-1». Мужчины поссорились, и дед получил топором по голове. Он умер на месте, а убийце удалось погулять на воле еще неделю.

При проверке выяснилось, что задержанный 46-летний житель Иркутска ранее был уже судим за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражу. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (убийство) УК РФ, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Ленобласти осудят рецидивиста за изнасилование и убийство тещи