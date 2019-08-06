Минздрав рассказал о малом числе врачей-онкологов в регионах России

Минздрав рассказал о малом числе врачей-онкологов в регионах России
В России на 50 тыс человек приходится один врач-онколог. Фото: Pixabay

В государственных медицинских учреждениях девяти регионов России работает менее 20 специалистов-онкологов, сообщили в Минздраве РФ.

Министерство здравоохранения России привело данные статистического сборника за прошлый год. Согласно сборнику, в Ненецком автономном округе работает всего один онколог на население в 44 тысячи человек.

Немного отличается число специалистов на Чукотке, где проживает 49 тысяч человек. Там работает три онколога. В Республике Алтай с населением в 218 тысяч человек всего шесть специалистов в данной области.

Кроме того, в Еврейской автономной области, Калмыкии, Магаданской области, Туве, на Камчатке, в Хакасии работает менее 20 врачей-онкологов.

По средним показателям, в России на 50 тысяч граждан — один онколог.

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