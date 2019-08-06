Ученые нашли решение проблемы дефицита пресной воды

Новый способ требует меньше времени, денег и энергии. Фото: Pixabay

Новый способ требует меньше времени, денег и энергии. Фото: Pixabay

Американские ученые открыли ещё один способ опреснения соленой воды. Для этих целей специалисты изобрели особую мембрану.

Исследователи из Пристанского университета в США создали мембрану из пористой древесины, благодаря которой можно превращать соленую воду в пресную. При использовании данного способа не нужно тратить энергию, очистка происходит довольно быстро.

На сегодняшний день приспособление для опреснения представляет собой мембранную перегонку, которая пропускает соленую воду через особую полимерную пленку. Особенность материала в том, что его поры настолько мелкие, что пропускают только молекулы воды, а соль фильтруется. Этот способ требует много энергии, денег и труда.

Новое изобретение предполагает использование тонкой мембраны, изготовленной из натурального дерева. Внешне приспособление напоминает простой кусок древесины. Однако она была химически обработана, благодаря чему некоторые волокна отделились.

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