Сотни печатей были изъяты у организаторов незаконного канала миграции

Сотни печатей были изъяты у организаторов незаконного канала миграции
При обыске по месту проживания задержанного мужчины было изъято 900 клише и печатей различных организаций. Фото: pixabay

Полиция провела обыски в квартирах фигурантов дела.

Как сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в июне 2019 года сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность злоумышленников, занимающихся нелегальной миграцией. По версии правоохранителей, группа лиц, используя поддельные документы, осуществляла незаконное пребывание в России граждан из стран СНГ.

Полиция задержала одного из участников данной группы — 48-летнего гражданина. Подозреваемого заключили под стражу и возбудили уголовно дело по статье «Организация незаконной миграции».

В ходе расследования были установлены еще двое участников незаконной деятельности — 47-летний мужчина и 30-летняя женщина — выходцы из стран ближнего зарубежья.

При обыске по месту проживания задержанного мужчины было изъято 900 клише и печатей различных организаций, а также 50 уведомлений о прибытии иностранного гражданина.

Расследование дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что переправившего в Петербург свыше 300 мигрантов арестовали.

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