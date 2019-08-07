Женщина поделилась с соседом по коммуналке, что зарезала мужа

Женщина поделилась с соседом по коммуналке, что зарезала мужа
Жена-пенсионерка ранила ножом своего сравнительно молодого мужа. Фото: pixabay.com

На Петроградской стороне задержана женщина, подозреваемая в покушении на убийство мужа. Полицию вызвал ее сосед по коммуналке.

Вчера ночью в полицию Петроградского района обратился 62-летний мужчина. Его соседка по коммунальной квартире на Гатчинской улице рассказала ему, что ударила ножом своего мужа. Сотрудники полиции выехали на место и по данному адресу задержали 58-летнюю гражданку. Она была изобличена в том, что во время ссоры, возникшей на фоне алкогольных возлияний, в своей комнате ножом ударила 50-летнего мужа. Муж, впрочем, оказался жив и был госпитализирован в удовлетворительном состоянии. Следственный отдел по Петроградскому району возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что во Фрунзенском районе 45-летний мужчина зарезал свою мать

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