Петербуржцы не смогут вылететь в Лондон и вернуться обратно из-за сбоя British Airways

Петербуржцы не смогут вылететь в Лондон и вернуться обратно из-за сбоя British Airways
У авиакомпании произошел сбой электронной регистрации. Фото: pixabay.com

Авиакомпания British Airways отменила более 90 рейсов из-за сбоя в электронной системе регистрации.

Сегодня, 7 августа, авиакомпанией отменены два рейса из Санкт-Петербурга, в связи со сбитым расписанием регистрации в сети.

Как сообщается на сайте British Airways, сотрудники компании стараются разрешить ситуацию как можно быстрее. Сбой привел к отмене авиарейсов из аэропортов Лондона, также многие были задержаны.

Авиакомпания отменила 91 рейс, более 200 вылетели позже назначенного времени.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о внедрении безбагажных тарифов. Нововведение хочет внести авиакомпания «Россия», тарифы будут распространяться только на рейсы из Пулково. Стоимость на такие рейсы до 30% выгоднее обычных.

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