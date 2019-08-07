Петербуржцы не смогут вылететь в Лондон и вернуться обратно из-за сбоя British Airways

Авиакомпания British Airways отменила более 90 рейсов из-за сбоя в электронной системе регистрации.
Сегодня, 7 августа, авиакомпанией отменены два рейса из Санкт-Петербурга, в связи со сбитым расписанием регистрации в сети.
Как сообщается на сайте British Airways, сотрудники компании стараются разрешить ситуацию как можно быстрее. Сбой привел к отмене авиарейсов из аэропортов Лондона, также многие были задержаны.
Авиакомпания отменила 91 рейс, более 200 вылетели позже назначенного времени.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о внедрении безбагажных тарифов. Нововведение хочет внести авиакомпания «Россия», тарифы будут распространяться только на рейсы из Пулково. Стоимость на такие рейсы до 30% выгоднее обычных.