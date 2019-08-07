Кот Гарфилд появится на экранах в новом мультсериале

Кот Гарфилд появится на экранах в новом мультсериале
Комиксы о ленивом коте выходят с 1976 года. Фото: @garfield/ Instagram

Телеканал Nickelodeon снимет новый мультипликационный сериал про кота Гарфилда.

Nickelodeon перевыпустит мультсериал о коте Гарфилде. Такая возможность появилась после того, как корпорация Viacom выкупила компанию Paws, Inc., которая владела правами на персонажа. Как пишет Variety, Nickelodeon займется развитием бренда и снимет мультсериал о рыжем ленивом коте и его друзьях.

Сумма сделки не раскрыта, но предполагается, что она составляла несколько сотен миллионов долларов. К примеру, часть прав на комикс Peanuts о мальчике Чарли Брауне и его псе Снупи были проданы за 175 млн долларов. В то время как Гарфилд, суда по всему, приносит столько денег ежегодно только на товарах с его изображением.

Добавим, что комиксе о ленивом коте выходят с 1976 года. Первая игра о персонаже была выпущена в 1987 году, а в 2000-х вышло 2 полнометражных фильма.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Netflix снимет игровой сериал на основе мультфильма Винкс.

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