На Сортавала в массовом ДТП пострадали трое детей

На Сортавала в массовом ДТП пострадали трое детей
Водитель и трое детей госпитализированы. Фото: vk.com/spb_today

В Ленинградской области произошло ДТП, в результате которого пострадали трое детей. Авария случилась сегодня, 7 августа, около 16 часов на «Сортавала» в Приозерском районе.

Автомобиль Peugeot столкнулся с грузовиком, который частично был припаркован на обочине. В результате машину откинуло в Opel, который двигался позади него.

Как сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, выясняются причины ДТП, в котором получили травмы пассажиры Peugeot. В средней степени тяжести были госпитализированы 40-летняя женщина и трое детей в возрасте от года до семи лет.

Сотрудники правоохранительных органов ведут проверку по факту ДТП.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о ДТП между автомобилем и скутером. В результате аварии были госпитализированы водитель и пассажир скутера, сообщается, что они находятся в тяжелом состоянии.

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