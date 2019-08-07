Автомобилист в Ленобласти снес скутер с двумя людьми

В Ленинградской области в поселке Вырица произошло ДТП с участием автомобиля Ford и скутера.
По предварительным данным автомобилист врезался в скутер на Сиверском шоссе сегодня днем, 7 августа. В результате ДТП пострадали 22-летний водитель и 42-летний пассажир скутера. Пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии.
Как сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины ДТП.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о ДТП с участием украденного автомобиля. Нетрезвый сотрудник автомойки угнал с работы автомобиль клиента и попал на нем в аварию.