Автомобилист в Ленобласти снес скутер с двумя людьми

Водитель и пассажир скутера находятся в тяжелом состоянии. Фото: pixabay.com

Водитель и пассажир скутера находятся в тяжелом состоянии. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области в поселке Вырица произошло ДТП с участием автомобиля Ford и скутера.

По предварительным данным автомобилист врезался в скутер на Сиверском шоссе сегодня днем, 7 августа. В результате ДТП пострадали 22-летний водитель и 42-летний пассажир скутера. Пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины ДТП.

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