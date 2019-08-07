В Карелии построят мусороперерабатывающий комплекс

В соседней с Карелией Архангельской области планы построить там мусорный экотехнопарк привела к ожесточенным многомесячным протестам местного населения. Фото: pixabay

В соседней с Карелией Архангельской области планы построить там мусорный экотехнопарк привела к ожесточенным многомесячным протестам местного населения. Фото: pixabay

В Прионежском районе Карелии планируется построить мусороперерабатывающий комплекс мощностью до 280 тыс. т.

В состав экотехнопарка войдет полигон и сортировочный комплекс, говорится в сообщении правительства Карелии. Из перебранных коммунальных отходов на оборудовании по технологии «Хардферм» будут производиться биогаз и биогрунт. Биогаз можно использовать как топливо для котельных, а биогрунтом рекультивировать сами мусорные полигоны.

По технологии «Хардферм» будет перерабатываться 60-80% поступающих отходов. На глубокую переработку будет направляться 20-40% отсортированного сырья.

Чтобы нагрузка на мусороперерабатывающий комплекс была равномерной, власти собираются построить на территории республики 17 мусороперегрузочных станций с площадками временного накопления крупногабаритных отходов (шин, строительного мусора, отходов электроники). Минприроды Карелии уже занялось переводом земель из лесного фонда в земли промышленного назначения.

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