Петербургские астрономы уточнили траекторию миллионов звезд

На основе данных европейского телескопа ученые из СПбГУ создали дополнительную модель Млечного Пути.

Астрономам из Санкт-Петербургского государственного университета европейскими коллегами была передана информация, полученная от космического телескопа Gaia (Global Astrometric Interferometer for Astrophysics). В течение нескольких месяцев ученые обрабатывали результаты наблюдений с использованием технологии Big Data. Кроме того, они разработали алгоритмы, позволившие уточнить местоположение и траекторию нескольких миллионов звезд, сообщает ТАСС.

Полученные данные расширяют представления о строении нашей галактики и движении ее рукавов. Эксперты говорят, что исследование приблизит людей к решению проблемы скрытой массы вещества во Вселенной, которая, по оценкам ученых, составляет около 96%.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые нашли решение проблемы дефицита пресной воды