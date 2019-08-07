Петербургские астрономы уточнили траекторию миллионов звезд

Петербургские астрономы уточнили траекторию миллионов звезд
Петербургские ученые дополнили модель Млечного Пути. Фото: pixabay

На основе данных европейского телескопа ученые из СПбГУ создали дополнительную модель Млечного Пути.

Астрономам из Санкт-Петербургского государственного университета европейскими коллегами была передана информация, полученная от космического телескопа Gaia (Global Astrometric Interferometer for Astrophysics). В течение нескольких месяцев ученые обрабатывали результаты наблюдений с использованием технологии Big Data. Кроме того, они разработали алгоритмы, позволившие уточнить местоположение и траекторию нескольких миллионов звезд, сообщает ТАСС.

Полученные данные расширяют представления о строении нашей галактики и движении ее рукавов. Эксперты говорят, что исследование приблизит людей к решению проблемы скрытой массы вещества во Вселенной, которая, по оценкам ученых, составляет около 96%.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые нашли решение проблемы дефицита пресной воды

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