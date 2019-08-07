«Конюшенный двор» включили в реестр объектов культурного наследия России

В ансамбль входит сразу несколько объектов.

Об этом стало известно сегодня, 7 августа. Обо всем сообщается на официальном сайте Санкт-Петербурга. Ансамбль «Конюшенный двор с домом для прислуги при дворце вел. кн. Михаила Николаевича» заполучил статус объекта культурного наследия России. Соответствующий документ уже выложили в сеть.

Напоминаем, что «Конюшенный двор» расположился на улице Миллионной. Здание в стиле «второго барокко» основали в конце 18 века. Внутри комплекса располагались конюшни и экипажные сараи.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что “Водоканал” оштрафовали за ненадлежащее состояние объекта культурного наследия в Петергофе. Предприятие должно было привести в порядок «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка”. В ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” пояснил, что не провели работы из-за отсутствия финансирования. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.