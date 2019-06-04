“Водоканал” оштрафовали за ненадлежащее состояние объекта культурного наследия в Петергофе

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Фото: https://pixabay.com

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Фото: https://pixabay.com

Предприятие должно было привести в порядок «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка”.

Объект культурного наследия, расположенный в Петергофе на улице Суворовцев находится в ведомстве у ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”. Однако, сообщают в Объединённой пресс-службе судов Петербурга, в ходе проверки было установлено, что работы по сохранению объекта культурного наследия не выполнены.

В частности, предприятие должно было произвести расстекловку металлопластиковых оконных заполнений по аналогу существующих исторических оконных заполнений на фасадах здания и замену дверных заполнений.

Помимо этого, проверка показал, что фасады окрашены различными цветами с западной стороны, в уровне цоколя имеются следы намокания, биопоражения. На южном фасаде расположено дополнительное инженерное оборудование (2 воздуховода), на западном фасаде расположен один воздуховод. Указанное оборудование установлено без задания и разрешения на проведение работ.

В ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” пояснил, что не провели работы из-за отсутствия финансирования.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

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