С дома-памятника на Рубинштейна снимут вывески и козырек

На исполнение работ у собственника есть 3 месяца. Фото: КГИОП

На исполнение работ у собственника есть 3 месяца. Фото: КГИОП

КГИОП Петербурга дал задание на переоборудование дома под современное использование.

КГИОП потребовал снять с дома-памятника на Рубинштейна, 27 вывески, камеры и козырек, сообщили в КГИОП Санкт-Петербурга 4 июня. Речь идет о Доме А.П. Рот, который спроектировал в 1873-ем архитектор М.А. Макаров.

В сентября прокуратура обнаружила, что собственник одного из помещений провел ремонт без согласия КГИОП Петербурга. В ходе работ поменяли перегородки, поставили козырек, вывески и ограничили вход во двор. Собственника оштрафовали.

Когда сотрудники КГИОП вернулись на объект в январе, выяснилось, что на стенах появились шахты вентиляции, камеры видеонаблюдения и другие элементы, не согласованные с властями Петербурга. КГИОП подал иск в суд: от собственника потребовали убрать вывески, козырек и остальные элементы за 3 месяца, а перегородки и дверные заполнения убрать за 6 месяцев. За каждый месяц просрочки работ собственнику придется платить десятки тысяч рублей.

В конце апреля КГИОП Петербурга выдал задание на переоборудование дома для современного использования.

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