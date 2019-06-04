«Мостотрест» нашел подрядчика на ремонт Верхнего Лебяжьего моста за 25 млн

Верхний Лебяжий мост. Фото: Википедия
Верхний Лебяжий мост. Фото: Википедия

«Мостотрест» заключил договор на ремонт Верхнего Лебяжьего моста с ООО «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия» за 25 млн. рублей.

За такую сумму подрядчик обязуется заменить асфальтобетонное покрытие проезжей части, нанести дорожную разметку, отреставрировать гранитные элементы тротуаров, а также произвести очистку и промывку карнизных блоков, парапетов и бордюров, фасадных плит свода и граней моста.

Металлодекор переправы будет отреставрирован, утраченные элементы – воссозданы.

Закончить работ планируют 30 ноября 2019 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что подрядчик компании ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» приступил к реставрации фонтана на улице Замшина в Любашинском саду.

Данный объект победил в голосовании «Фонтан для горожан», в рамках которого петербуржцы голосовали за более достойный для реставрации, по их мнению, фонтан.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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