Началась реставрация выбранного петербуржцами фонтана

Фонтан будет готов к 1 сентября. Фото: www.gov.spb.ru
Фонтан будет готов к 1 сентября. Фото: www.gov.spb.ru

Сегодня, 23 мая, подрядчик компании ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» приступил к реставрации фонтана на улице Замшина в Любашинском саду.

Данный объект победил в голосовании «Фонтан для горожан», в рамках которого петербуржцы голосовали за более достойный для реставрации по их мнению фонтан.

Сегодня был установлен строительный забор бригадой подрядчиков. Также сегодня начался разбор старых конструкций. Реставрация будет длиться с 21 мая по 1 сентября.

В ближайшее время начнется реставрация фонтана «Мальчик и гуси», который расположен на улице Королева, 31. Реконструкция будет проходить с 22 мая по 1 сентября.

Кроме того, в голосовании есть и третий победитель — фонтан в саду имени 30-летия Октября в Невском районе. Относительного него на данный момент оформляется разрешительная документация.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в уличные фонари Петербурга могут вмонтировать 5G станции.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" реставрация фонтан для горожан
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Началась реставрация выбранного петербуржцами фонтана
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