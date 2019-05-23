В уличные фонари Петербурга могут вмонтировать 5G станции

Фонари могут стать более функциональными. Фото: СПб ГУП
Фонари могут стать более функциональными. Фото: СПб ГУП "Ленсвет"

Данное поручение вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский дал СПб ГУП «Ленсвет».

По поручению Шаскольского уличные фонари могут стать базовыми станциями для распространения сетей 5G, сообщили Gazeta.SPb в городской администрации.

В рамках поручения «Ленсвет» должен будет рассмотреть возможность подписания контрактов для размещения 5G станций в объекты уличного освещения города.

Благоприятным фактором, который способствуют выбору именно данного варианта размещения станций сетей, служит сохранение архитектурно-эстетического облика улиц Санкт-Петербурга. Однако помимо этого должны быть продуманы конструктивные решения.

В СПб ГУП «Ленсвет» уже начали прорабатывать возможность выполнения данного поручения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге установят мемориальную доску ортопеду Турнеру.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
максим шаскольский СПб ГУП Ленсвет фонари
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