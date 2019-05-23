В Петербурге установят мемориальную доску ортопеду Турнеру

В пятницу, 24 мая, у дома 19/15 по улице Маяковского в Санкт-Петербурге состоится церемония установки памятной доски.

Именно в этом доме проживал основоположник отечественной ортопедии Генрих Турнер. Он прожил доме на улице Маяковского более 40 лет. На дому установят мемориальную доску в память о легендарном ортопеде.

Установка памятной таблички приурочена к 160-летию со дня рождения Генриха Турнера. Кроме того, на церемонии будет присутствовать правнук профессора, который по сей день проживает в этой квартире.

Из этого дома профессор ходил на работу в Военно-медицинскую академию. Там он и основал первую российскую кафедру ортопедии.

Генрих Турнер умер в 1941 году, находясь у себя дома.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов поддержал идею о дата-центре в Пулковской обсерватории.