В Русском музее открылась выставка художника Константина Сомова

В Санкт-Петербурге сегодня, 8 августа, открылась выставка картин известного русского живописца Константина Сомова, которую можно посетить в Русском музее. Выставка посвящено 150-летию художника.

Как сообщается на официальном сайте Русского музей, на выставке представлено более 100 работ из коллекции самого музея, а также Третьяковской галереи, Научно-исследовательского музея Российской Академии художеств и частных московских собраний.

Выставка находится в Михайловском замке, окончание назначено на 4 ноября. Билеты можно приобрести в кассах музея, а также оплатить онлайн на официальном сайте. Генеральным спонсором выставки является ВТБ банк.

Константин Сомов – один из крупных художников первой половины XX века, являлся представителем творческого объединения «Мир искусства». Художник известен своими портретами, пейзажами, также работал иллюстратором.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о выпуске сувениров по мотивам работ Куинджи в Русском музее.