В Колпино в 2022 году запустят скоростной трамвай

Во время объезда Колпинского района врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился с горожанами хорошей новостью. Через три года колпинцы смогут добираться до станции метро «Южная» буквально за четверть часа.

Беглов также заявил, что в сентября 2019 года будут открыты новые станции метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» («Южная»). От последней станции запущен проект скоростного трамвая до Колпино, время в пути займет 15-20 минут. К 2022 году работы планируют завершить. Об этом сообщается в личном блоге команды главы в Instagram.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что при объезде Колпинского района, врио губернатора Петербурга проверил строительство детского сада на улице Понтонной. К 1 ноября детское учреждение уже должно принять первых воспитанников.