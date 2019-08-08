Петербуржец проведет пол года в колонии-поселении за неуплату алиментов

Петербуржец проведет пол года в колонии-поселении за неуплату алиментов
Мужчина официально не трудоустроен и не имеет собственного имущества. Фото: pixabay.com

В Петербурге в Петроградском районе гражданину, не платившему алименты своей дочери, суд назначил обязательные работы. Горе-отец задолжал ребенку более 100 тысяч рублей.

Мужчина 31 года обязан был выплачивать 7-летней дочери одну четвертую часть своей зарплаты или иного дохода ежемесячно. Однако за все время петербуржец совершил платеж только однажды, сумма которого составила 2 тыс. рублей. Мужчина официально не трудоустроен и не имеет собственного имущества, на которое можно было бы обратить взыскание

Как сообщает УФССП России по Петербургу, за неуплату алиментов суд выдвинул обвиняемому наказание в виде 50 часов обязательных работ. Также возбуждено уголовное дело.

Обвиняемый проведет в колонии-поселении пол года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о наказании в отношении двух неплательщиков алиментов.

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