Вячеслав Макаров назвал основные задачи августовских «нулевых чтений» бюджета 2020 года

В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга началась подготовка к проведению ежегодных «нулевых чтений» законопроекта о бюджете на 2020 и последующие два года. Серия рабочих совещаний депутатов с представителями финансово-экономического блока Правительства Санкт-Петербурга и главными распорядителями бюджетных средств пройдет в Мариинском дворце с 26 августа по 30 августа 2019 года, сообщили GazetaSPb в ЗС С-Петербурга.

По словам Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова нулевые чтения – один из важнейших элементов работы над бюджетом следующего года. «В ходе конструктивного диалога законодательной и исполнительной власти обсуждаются актуальные аспекты экономической политики Санкт-Петербурга. В этом году мы запланировали 43 рабочих совещания, в ходе которых стоит задача провести тщательный анализ не только новых предлагаемых проектов, но обсудить качество реализации предыдущих. Именно «нулевые чтения» позволяют нам вот уже более 15 лет принимать выверенный финансовый план жизни, который позволяет нашему городу не только исполнять все свои социальные обязательства, но и работать на опережение, развивая экономику и инфраструктуру. Это и есть бюджет развития.

Одной из важнейших задач в этом году является качественный рост исполнения бюджетных назначений. Каждая копейка из городской казны должна отработать на 100%. Перед городом поставлены амбициозные задачи социально-экономического развития, повышения качества жизни населения. В таких условиях совершенно недопустимо превращать бюджетные средства в балласт, «замораживая» их на банковских счетах. Несвоевременная реализация плановых заданий, срыв сроков ввода в эксплуатацию объектов социальной, образовательной и транспортной инфраструктуры – это прямой ущерб для каждого жителя Петербурга, удар по будущему нашего города», — сказал Макаров.