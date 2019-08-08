На Обводном на вокзале нашли мужчину с порезанными руками

Он сидел посреди зала и истекал кровью.

Все случилось сегодня вечером, 8 августа, на вокзале, который находится на набережной Обводного канала. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди также поделились фотографиями, на которых виден мужчина, сидящий на полу. По словам петербуржцев, у бедняги порезаны руки – из них идет кровь. Инцидент привлек внимание сотрудников правоохранительных органов. Что случилось и чем кончилось дело – пока непонятно.

Люди считают, что причиной происшествия стало алкогольное опьянение. Возможно, мужчина принял участие в конфликте, но никто ничего подобного не видел. Детали странного происшествия выясняют полицейские, деталей в редакцию GazetaSPb не поступало.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что очередной кондуктор пострадал от рук пассажира в Петербурге. Мужчина попал в больницу, его доставили туда с травмами.