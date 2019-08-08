Очередной кондуктор пострадал от рук пассажира в Петербурге

Мужчина попал в больницу, его доставили туда с травмами.

Об этом стало известно сегодня, 8 августа. Новостью поделились в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось в Калининском районе на улице Комсомола еще второго числа. На 41-летнего кондуктора напал неизвестный мужчина – он зашел в автобус вместе со своими знакомыми и отказывался платить, а затем применил силу. Он ударил оппонента и скрылся с места происшествия.

Из-за потасовки кондуктору пришлось обратиться в больницу, откуда его отпустили в удовлетворительном состоянии. Личность преступника до сих пор не установлена. Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств дела, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что петербуржец, ударивший кондуктора из-за мелочи, извинился перед пострадавшей. На записи 28-летний подозреваемый признает себя виновным и просит прощения у женщины, которую он ударил.