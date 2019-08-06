Петербуржец, ударивший кондуктора из-за мелочи, извинился перед пострадавшей

Монолог мужчины записали на видео.

Об этом стало известно сегодня, 6 августа. Роликом поделился телеканал 78.ру. На записи 28-летний подозреваемый признает себя виновным и просит прощения у женщины, которую он ударил. Мужчина заверил, что сожалеет и раскаивается.

Напоминаем, что все случилось в ночь на 24 июля недалеко от станции метро «Ленинский проспект». Троллейбус, в котором ехал агрессор, сломался и всех пассажиров попросили покинуть общественный транспорт. Мужчина начал требовать деньги у кондуктора, но она ему отказала, за что получила кулаком по голове. После подозреваемый скрылся с места происшествия, но спустя время сам пришел в отделение полиции и признался в содеянном.

В отношении мужчины возбуждено уголовно дело. Его может грозить наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в избиении кондуктора.