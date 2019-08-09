В Северной столице обнаружены тысячи гектаров неосвоенной земли

Застройка промышленных территорий несет в себе очень большие риски. Фото: pixabay

Застройка промышленных территорий несет в себе очень большие риски. Фото: pixabay

Около 56% площади остаются свободными в Петербурге. Застройщики не торопятся ее застраивать.

Специалисты маркетплейса недвижимости «М2 Маркет» выяснили, что в Петербурге еть тысячи гектаров незанятой земли — почти 56% площади свободны. Всего в городе находятся 60 крупных промышленных зон, общая площадь которых — 18,9 тыс га, из них 26 промзон подлежат редевелопменту, это называется «серый пояс». Данные приводит РБК.

Несмотря на то, что проекты редевелопмента находятся в центре города, застройщики не торопятся в их реализации из-за больших рисков, которые несет в себе застройка таких зон. Например, рекультивация, сохранение объектов культурного наследия или подключение к инженерным сетям. Все это занимает много времени и денег.

«Застройка промышленных территорий несет в себе очень большие риски, которые иногда невозможно предсказать на этапе покупки. В большинство своем, эти риски будут укладываться в высокую цену, а платежеспособный спрос не растет», — рассказывает эксперт в области недвижимости Мария Скобелева.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ГК ФСК за полгода продала недвижимости на 24 млрд рублей.