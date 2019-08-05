ГК ФСК за полгода продала недвижимости на 24 млрд рублей

В прошлом году ГК ФСК сдала 1,3 млн м2 недвижимости. Фото: fsk.ru

В прошлом году ГК ФСК сдала 1,3 млн м2 недвижимости. Фото: fsk.ru

Выручка группы компаний ФСК (бывшая ФСК «Лидер») от продаж недвижимости за первое полугодие текущего года составила 24,1 млрд рублей, что на 11% больше прошлогоднего показателя.

В первом полугодии 2018 года группа продала недвижимости на 21,7 млрд рублей. В натуральном выражении объемы продаж схожи: 246,5 тыс. м2 в первом полугодии текущего года и 245,2 тыс. м2 в первом полугодии прошлого.

Позитивную динамику по продажам в компании связывают с несколькими факторами. Во-первых, портфель ГК ФСК пополнился новыми проектами, и поэтому на продажу выставлено больше недвижимости. Во-вторых, со стороны покупателей наблюдался повышенный спрос, связанный с ожиданием роста цен на рынке.

ГК ФСК – многопрофильная девелоперская компания, которая специализируется на строительстве жилья. Общий объем недвижимости, сданной ФСК в 2018 год составил 1,3 млн м2.

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