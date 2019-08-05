ГК ФСК за полгода продала недвижимости на 24 млрд рублей

Выручка группы компаний ФСК (бывшая ФСК «Лидер») от продаж недвижимости за первое полугодие текущего года составила 24,1 млрд рублей, что на 11% больше прошлогоднего показателя.
В первом полугодии 2018 года группа продала недвижимости на 21,7 млрд рублей. В натуральном выражении объемы продаж схожи: 246,5 тыс. м2 в первом полугодии текущего года и 245,2 тыс. м2 в первом полугодии прошлого.
Позитивную динамику по продажам в компании связывают с несколькими факторами. Во-первых, портфель ГК ФСК пополнился новыми проектами, и поэтому на продажу выставлено больше недвижимости. Во-вторых, со стороны покупателей наблюдался повышенный спрос, связанный с ожиданием роста цен на рынке.
ГК ФСК – многопрофильная девелоперская компания, которая специализируется на строительстве жилья. Общий объем недвижимости, сданной ФСК в 2018 год составил 1,3 млн м2.
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