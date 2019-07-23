Беглов подтвердил, что застройщиков обяжут разбивать скверы

Беглов подтвердил, что застройщиков обяжут разбивать скверы
Кварталы обеспечат необходимой инфраструктурой. Фото: Baltphoto, Велимир Орехов

Изменения в ПЗЗ позволят исключить вероятность несбалансированной жилой застройки.

Беглов подтвердил намерение обязать девелоперов строить жилые кварталы с зелеными зонами. Врио губернатора подчеркнул, что проекта необходимо согласовывать с жителями Санкт-Петербурга.

Изменения в ПЗЗ позволят исключить вероятность несбалансированной жилой застройки. Кварталы начнут появляться со всей необходимой инфраструктурой — не только школами и поликлиниками, но и скверами.

В Смольном не уточнили, сколько м2 зеленых насаждений введут как норму на жителя. Ранее в Смольном предположили, что цифру установят в 6 м2. При этом в правительстве обсудили вариант введения единого плана жилой застройки, от которого бы девелоперы не имели права отходить, о чем Gazeta.SPb ранее сообщила.

беглов девелоперы застройщики зеленые насаждения правительство скверы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти горят торфяные болота
В больнице скончался пострадавший в ДТП на Обводном канале
На Любимовском озере утонул шестилетний ребенок
Социологи выяснили, как россияне относятся к тату
Беглов подтвердил, что застройщиков обяжут разбивать скверы
Ударивший школьника ножом может сесть на 10 лет
Корабль XV-го века нашли на дне Балтики — в прекрасном состоянии
Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки, впал в кому