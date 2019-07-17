Скверы станут обязательными при жилой застройке

На каждого жителя должно приходиться 6 м2 зеленых насаждений. Фото: Baltphoto, Велимир Орехов, новостройки в Купчино.

На каждого жителя должно приходиться 6 м2 зеленых насаждений. Фото: Baltphoto, Велимир Орехов, новостройки в Купчино.

Новые жилые кварталы Петербурга хотят подчинить единому плану.

В правительстве Санкт-Петербурга взялись за проблему новых жилых кварталов. Чтобы не допустить появления целых районов без социальной инфраструктуры и комфортной среды в правила застройки внесут изменения, сообщили в Смольном 16 июля.

К примеру, застройщиков обяжут разбивать в новых кварталах скверы — они станут таким же элементом социнфраструктуры, как школы и детские сады. На каждого жителя должно появляться по 6 м2 зеленых насаждений.

Новые жилые территории хотят обязать развиваться по единому плану, где сразу определят место для дорог, будущего метро и социальных объектов. При этом отдельные территории хотят сохранять под “научно-производственную деятельность”, то есть бизнес-центры и технопарки.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Смольном пообещали починить дороги за 5 лет.