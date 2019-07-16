В Смольном пообещали починить дороги в городе до 2024 года

Всего две трети дорог в городе находятся в нормативном состоянии. Фото: Pixabay

Всего две трети дорог в городе находятся в нормативном состоянии. Фото: Pixabay

Начиная со следующего года и вплоть до 2024 года на ремонт дорог в Санкт-Петербурге будет выделяться в два раза больше денежных средств, чем сейчас.

С помощью таких мер удастся выполнить поручение президента России Владимира Путина о том, чтобы привести 85% дорог в состояние, соответствующее нормативам, передает издание АБН.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы создал проект адресной программы по проведению ремонта дорог на 2020 год на общую сумму в 10,7 миллиардов рублей.

В этом году на те же цели было выделено 5 миллиардов рублей. Примерно такие же суммы выделялись и в предыдущие года. В результате ситуация в городе пришла к тому, что ремонтируется столько же дорог, сколько приходят в негодность. Всего две трети дорожных покрытий Санкт-Петербурга находятся в нормативном состоянии.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что власти Ленобласти отследят по телефонам сколько человек ездит на работу в Петербург.