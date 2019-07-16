Власти Ленобласти отследят по телефонам сколько человек ездит на работу в Петербург

Считать жителей города и области намерены с помощью данных о перемещении граждан с телефонов. Фото: pixabay

Считать жителей города и области намерены с помощью данных о перемещении граждан с телефонов. Фото: pixabay

Правительство Ленобласти закупит данные о перемещениях граждан у четырех мобильных операторов.

Власти Ленинградской области собираются выяснить, сколько человек ездит на работу в Санкт-Петербург и количество петербуржцев, посещающих Ленобласть. Считать жителей города и области намерены с помощью данных о перемещении граждан с телефонов. 16 июля зампредседателя правительства Ленобласти Дмитрий Ялов выступил на заседании

Координационного совета Петербурга и Ленинградской области в сфере социально-экономического развития. Ялов рассказал, что на текущий момент готовится конкурс на покупку данных о перемещении жителей Петербурга и Ленобласти у четырех крупнейших сотовых операторов.

Зампред отметил, что на сегодняшний день, согласно статистике, в Петербурге работает около 22 тысяч человек из Ленобласти, а в регион из Петербурга приезжает приблизительно 170 тысяч человек.

По словам Ялова, операторам будет заплачено за сведения о том,»как перемещаются жители, что они делают, сколько часов они проводят на территории каждого из субъектов, какие у них паттерны поведения».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что абоненты «Билайна» сообщили о сбое в работе сотового оператора..