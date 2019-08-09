Hyundai вылетел на тротуар на Ленинском, пострадали три пешехода

KIA, которой управлял 82-летний мужчина, не уступила дорогу иномарке.
Две иномарки столкнулись на перекрестке Ленинского проспекта и Десантников. Пострадало три пешехода.
Пожилой водитель KIA не уступил дорогу Hyundai днем в пятницу. Корейский автомобиль вылетел на тротуар и задавил пешеходов, которые ждали зеленого света, чтобы перейти дорогу, сообщили в УГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти 9 августа.
На место приехали несколько машин “Скорой помощи” и “Реанимации”: медики госпитализировали пенсионерку с легкими травмами, женщину 58-ми лет в среднем состоянии тяжести и 30-летнего мужчину с тяжелыми травмами.
За прошедший день в Петербурге произошло 358 ДТП, пострадали 13 человек.
Ранее Gazeta.SPb сообщила подробности аварии у Кантемировского моста Санкт-Петербурга.