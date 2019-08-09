Hyundai вылетел на тротуар на Ленинском, пострадали три пешехода

Hyundai вылетел на тротуар на Ленинском, пострадали три пешехода
Пешеходы ждали зеленого света, чтобы перейти дорогу. Фото: скриншот VK

KIA, которой управлял 82-летний мужчина, не уступила дорогу иномарке.

Две иномарки столкнулись на перекрестке Ленинского проспекта и Десантников. Пострадало три пешехода.

Пожилой водитель KIA не уступил дорогу Hyundai днем в пятницу. Корейский автомобиль вылетел на тротуар и задавил пешеходов, которые ждали зеленого света, чтобы перейти дорогу, сообщили в УГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти 9 августа.

На место приехали несколько машин “Скорой помощи” и “Реанимации”: медики госпитализировали пенсионерку с легкими травмами, женщину 58-ми лет в среднем состоянии тяжести и 30-летнего мужчину с тяжелыми травмами.

За прошедший день в Петербурге произошло 358 ДТП, пострадали 13 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщила подробности аварии у Кантемировского моста Санкт-Петербурга.

дтп ленинский проспект перекресток пешеходы пострадавшие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти девушку зарезали, а труп выбросили из окна
Интерпол поймал в Петербурге поляка в международном розыске
В сентябре планируют открыть памятник Цою в Петербурге
Hyundai вылетел на тротуар на Ленинском, пострадали три пешехода
Япония вновь заявила свои права на Курилы
Названы главные симптомы развития рака в организме
Почему россияне предпочитают отдыхать за границей
В Ленобласти безработные зарезали случайного собутыльника