Hyundai вылетел на тротуар на Ленинском, пострадали три пешехода

KIA, которой управлял 82-летний мужчина, не уступила дорогу иномарке.

Две иномарки столкнулись на перекрестке Ленинского проспекта и Десантников. Пострадало три пешехода.

Пожилой водитель KIA не уступил дорогу Hyundai днем в пятницу. Корейский автомобиль вылетел на тротуар и задавил пешеходов, которые ждали зеленого света, чтобы перейти дорогу, сообщили в УГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти 9 августа.

На место приехали несколько машин “Скорой помощи” и “Реанимации”: медики госпитализировали пенсионерку с легкими травмами, женщину 58-ми лет в среднем состоянии тяжести и 30-летнего мужчину с тяжелыми травмами.

За прошедший день в Петербурге произошло 358 ДТП, пострадали 13 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщила подробности аварии у Кантемировского моста Санкт-Петербурга.