Загрязнённые участки Ленобласти теперь можно обнаружить онлайн

Запущен онлайн-атлас, наглядно показывающий результаты мониторинга окружающей среды в Ленобласти.
Данные, демонстрируемые на сайте Фонда пространственных данных Ленинградской области в разделе «Экопортал», включают в себя результаты мониторинга качества атмосферного воздуха, уровня радиационного загрязнения, а также данные почвенного и гидротехнического мониторинга.
Помимо этого, экологический атлас позволяет ознакомиться со схемами водохозяйственного районирования, особо охраняемых природных территорий и действующих полигонов размещения твёрдых и коммунальных отходов. Обновляться базы данных будут на регулярной основе.
Как говорится на сайте Правительства Ленобласти, атлас создан по заказу Комитета по природным ресурсам Ленинградской области в рамках подпрограммы «Мониторинг, регулирование качества окружающей среды и формирование экологической культуры» государственной программы «Охрана окружающей среды Ленинградской области».
Ранее GazetaSPb писала, что с момента начала навигационного периода полиция обнаружила более ста случаев нарушений на водном транспорте.