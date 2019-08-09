Полиция Петербурга ловит бесправных гидроциклистов на Неве

Материалы проверки отправили в МЧС Петербурга. Фото: УТ МВД РФ по СЗФО

Материалы проверки отправили в МЧС Петербурга. Фото: УТ МВД РФ по СЗФО

С начала сезона навигации полицейские заявили о 124 нарушениях на водном транспорте.

Полиция Петербурга нашла моряков без документов на Неве. Транспортные полицейские проверили, как закон соблюдают на главной реке Северной столицы.

На Малой Невке полицейские нашли маломерное судно без номеров. Его владелец, 32-летний петербуржец, использовал судно без удостоверения и судового билета, сообщили Gazeta.SPb в УТ МВД России по СЗФО 9 августа.

Кроме этого, полиция задержала гидроциклиста — 29-летний мужчина катался по реке без прав. Сейчас материалы проверки отправили в МЧС Петербурга. С начала открытия сезона навигации полицейские отчитались о 124 нарушениях на водном транспорте.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что гидроциклист врезался в теплоход на Фонтанке.