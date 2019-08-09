В Петербурге уголовное дело экс-главы юридического комитета дошло до суда

Дело направлено в суд для детального рассмотрения. Фото: Юлия Осипова. Фото: МООО «Ассоциация юристов России» СПб и ЛО

Дело направлено в суд для детального рассмотрения. Фото: Юлия Осипова. Фото: МООО «Ассоциация юристов России» СПб и ЛО

В Петербурге завершилось расследование уголовного дела в отношении экс-председателя юридического комитета администрации губернатора Петербурга Юлии Осиповой. Материалы направлены в суд.

Осипову обвиняют в злоупотреблении должностным полномочием. Женщина с 2015 по 2017 год являлась первым заместителем председателя юридического комитета. По версии следствия используя свое положение, она придумала незаконную схему для получения собственной выгоды. Обвиняемая привлекла сотрудников юридического комитета работать над проектами нормативных актов для Смольного. Однако данное поручение согласно конкурсу, должна была выполнить коммерческая фирма.

Как сообщили в Главном Следственном управлении СК РФ по Петербургу, за аферу обвиняемая заработала около 10 млн рублей. Деньги были потрачены на собственные нужды.

В связи с предоставленными доказательствами следователями, обвиняемая признала свою вину. Материалы дела будут направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

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