“Зенит”-м вышел против “Динамо”-м, а “Зенит”-2 готовится к “Барселоне”

Молодежка петербургского клуба бегает под дождем на московском стадионе.

Молодежка “Зенита” вышла на поле против “Динамо”-м. Завтра в Москве пройдет встреча основных составов.

Матч 5-го тура молодежного первенства начался в 14:00 9 августа под дождем. Пока что “Зенит”-м стоит на втором месте в таблице с 9-ю очками (первое держит “Локомотив”-м). “Динамо”-м занимает 12-ую позицию.

Сегодня пройдет еще один матч неосновного состава: “Зенит”-2 сыграет с «Барселоной» U-19. Это вторая встреча команд в этом сезоне: под руководством Константина Зырянова петербуржцы победили 1:0 в первый раз. Сегодня команду направит Вячеслав Радимов. Игра начнется на стадионе “Смена” в 18:00. Антон Заболотный, о чьем переходе в “Сочи” GazetaSPb сообщила вчера, последнее время тренировался и играл именно вместо со вторым составом “Зенита” — в соцсетях пишут, что матч с Барселоной будет тяжелым — “легенда теперь в “Сочи”.