Пьяный мужчина ударил ножом троих собутыльников, убив одного из них

В настоящее время подозреваемый в совершении покушении на тройное убийство задержан.

Правоохранительные органы узнали о совершении преступления из сообщения гражданина, обратившегося в медичинское учреждение города Сясьстрой с колото-резаными ранами средней степени тяжести. Выехавший на место нападения патруль обнаружил в сарае на улице Космонавтов труп гражданина 33 лет и 40-летнего мужчину в тяжёлом состоянии, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан неработающий местный житель 32 лет. По версии следствия, раны троим пострадавшим нанёс именно он в ходе ссоры, последовавшей за совместным распитием спиртного. На данный момент он задержан.

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее GazetaSPb писала о том, что в Ленобласти двое безработных зарезали случайного собутыльника.