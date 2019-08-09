В Ленобласти безработные зарезали случайного собутыльника

Обвинительный приговор вынесен в адрес двух жителей посёлка Углово, зарезавших случайного ночного знакомого.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, в начале апреля минувшего, 2018-го года, двое безработных жителей посёлка Углово Всеволожского района Ленинградской области распивали спиртные напитки в компании случайного знакомого. В ходе внезапного конфликта последний был избит и получил множественные ножевые ранения, от которых скончался на месте. Личные вещи погибшего были похищены.

Суд установил, что подсудимые виновны по пункту «ж» части 2 статьи 105, подпунктам «а» и «г» части 2 статьи 158 и части 2 статьи 325 УК РФ и приговорил обоих к заключению в колонии строгого режима на срок в 15 лет и 6 месяцев с последующим ограничением свободы на 1 год.